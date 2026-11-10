कानपुर: अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक की राह में रोड़ा, आठ फीसदी जमीन का अधिग्रहण फंसा, लटका निर्माण कार्य

कानपुर में अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना की राह में आठ फीसदी जमीन का अधिग्रहण न हो पाने से एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण लटक गया है। करीब 15.5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के लिए 92 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन शेष जमीन उपलब्ध न होने से पूरी परियोजना अटक गई है। हालात यह हैं कि जिन हिस्सों की जमीन रेलवे को मिल चुकी है वहां भी निर्माण की शुरुआत नहीं हुई है।

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परियोजना के तहत करीब 400 पिलर बनाए जाने हैं। जीटी रोड के दोनों ओर बसी आबादी को जाम से राहत देने वाली इस योजना पर पिछले कई वर्षों से कवायद चल रही है। इसके बावजूद रेलवे और जिला प्रशासन के बीच जमीन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। प्रशासन चाहता है कि उपलब्ध जमीन पर रेलवे निर्माण शुरू करे जबकि रेलवे का तर्क है कि पूरी जमीन मिलने के बाद ही काम शुरू करना व्यावहारिक होगा। ऐसे में परियोजना के धरातल पर उतरने में अभी और वक्त लगना तय माना जा रहा है।