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कानपुर: नगर निगम कूड़ाघर के सामने फैली गंदगी, बीमारी को दे रही दावत

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST







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नगर निगम जोन 2 कूड़ाघर के बाहर गंदगी फैली हुई है। यहां सैकड़ों रोजाना सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते है। कूड़ाघर बीमारी को दावत दे रहा है। ... और पढ़ें

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