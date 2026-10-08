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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Filth spread outside the Municipal Corporation's garbage dump invites disease

कानपुर: नगर निगम कूड़ाघर के सामने फैली गंदगी, बीमारी को दे रही दावत

Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST
Kanpur: Filth spread outside the Municipal Corporation's garbage dump invites disease
नगर निगम जोन 2 कूड़ाघर के बाहर गंदगी फैली हुई है। यहां सैकड़ों रोजाना सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते है। कूड़ाघर बीमारी को दावत दे रहा है।
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