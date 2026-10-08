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कानपुर: रामादेवी चौराहे से 20 मिनट में दो मोबाइल पार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Thu, 08 Oct 2026 10:06 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 08 Oct 2026 10:06 PM IST
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Kanpur: Two mobile phones stolen at Ramadevi Crossing within 20 minutes
घटना की जानकारी देती पीड़िता - फोटो : अमर उजाला
चकेरी थानाक्षेत्र के रामादेवी चौराहे पर चोरों ने दो मोबाइल फोन चुरा लिए। दोनों चोरियां महज 20 मिनट के भीतर हुई। हैदराबाद निवासी बुटीक संचालक केएम सोमना कानपुर में अपने दिवंगत पिता प्रमोद कुमार की पितृ पूजा में शामिल होने आई थीं। रामादेवी चौराहे पर फल खरीदते समय उनकी बहन काजल के पर्स से मोबाइल चोरी हो गया।
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इसी तरह वाराणसी निवासी फार्मेसी अंतिम वर्ष की छात्रा स्नेहा श्रीवास्तव भी चौराहे पर गोलगप्पे खा रही थीं। उसी दौरान किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। दोनों पीड़िताओं ने चकेरी थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। कार्यवाहक थाना प्रभारी जावेद अहमद ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान की जा रही है। 
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