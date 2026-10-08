कानपुर: लाइसेंस की शर्त तोड़ी, 5.88 लाख का माल सीज कर खाद्य कारोबार बंद कराया, तीन नमूने जांच को भेजे
खाद्य कारोबार में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना फजलगंज स्थित पुरुषाना फूड प्रोडक्ट्स को भारी पड़ गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को निरीक्षण करने पहुंची तो यहां प्रोपराइटरी एडिबल फैट की पैकिंग लाइसेंस में निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं पाई। विभाग ने तत्काल खाद्य कारोबार को अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया। मौके से एडिबल फैट के तीन नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय वर्मा, उमाशंकर सिंह, नरेंद्र कुमार, आशुतोष और किरन की टीम ने परिसर में तैयार 780 लीटर प्रोपराइटरी एडिबल फैट के 52 गत्ते मिले। विभाग ने करीब 2.57 लाख रुपये कीमत का पूरा माल सीज कर दिया।