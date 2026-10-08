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कानपुर: कृष्णापुरम में पसरा अंधेरा, प्रकाश लाइट लगवाने की सुध नहीं ले रहे क्षेत्रीय पार्षद

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:25 PM IST







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चकेरी के कृष्णापुरम के पाश इलाके में इन दिनों अंधेरा पसरा हुआ है। यहां अक्सर वारदात हो जाती है। यहीं से जुड़ा जीटी रोड भी है। अपराधी अंधेरे में वारदात कर जीटी रोड से फरार हो जाते हैं। क्षेत्रीय पार्षद वेद प्रकाश लाइट लगवाने की सुध नहीं ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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