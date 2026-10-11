{"_id":"6acba9f41b778e6005060727","slug":"video-kanpur-csjmu-wins-kabaddi-title-at-sports-festival-udghosh-26-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खेल महोत्सव उद्घोष-26 में सीएसजेएमयू ने कबड्डी में जीता खिताब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: खेल महोत्सव उद्घोष-26 में सीएसजेएमयू ने कबड्डी में जीता खिताब
आईआईटी कानपुर में चल रहे तीन दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव उद्घोष-26 का रविवार को तीसरा दिन रोमांच और संगीत के नाम रहा। बालिका कबड्डी के फाइनल में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) कानपुर की टीम ने ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, सोनीपत को 60-35 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, शाम को बॉलीवुड गायक वरुण जैन की सुरमयी प्रस्तुति पर आईआईटी के छात्र-छात्राएं देर रात तक झूमते रहे।
कबड्डी के फाइनल में सीएसजेएमयू की टीम ने शुरू से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। कप्तान रागिनी के नेतृत्व में रेडर इशिका वर्मा और गरिमा ने शानदार रेड करते हुए टीम के लिए अंक जुटाए। वहीं, डिफेंडर योगिता, राधिका, अंकिता और विदुषी ने दमदार प्रदर्शन कर विपक्षी टीम को दबाव में रखा। आखिरकार सीएसजेएमयू ने 60-35 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमाया। जीत के बाद कबड्डी संघ के संरक्षक वीर सिंह गहलोत ने खिलाड़ियों और कोच धर्मेंद्र पाल को बधाई दी। इस मौके पर पंकज, हुमा वकार, राम पाल, सुनील, अनुज और आयुष समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। महोत्सव के अन्य फाइनल मुकाबले देर रात तक जारी रहे। इनके परिणाम सोमवार को घोषित किए जाएंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।