कानपुर: नकली हॉलमार्किंग मामले में महिला समेत चार को थाने से जमानत, जांच के लिए बीआईएस लैब भेजे गए गहने

नकली हॉलमार्क वाले गहनों को असली बताकर बेचने के मामले में पकड़ी गई महिला ने खुद को गिरोह का सदस्य मानने से इन्कार किया है। उसका कहना है कि परिचित अक्षय गुप्ता ने 40 हजार रुपये की जरूरत बताकर गहने गिरवी रखने के लिए दिए थे। उनकी शुद्धता की जांच कराने वह बिरहाना रोड स्थित सोना-चांदी ज्वैलर्स पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में महिला की बात सही प्रतीत हुई है। वहीं, प्राथमिकी में गिरफ्तारी से संबंधित धारा नहीं होने के कारण महिला समेत चार लोगों को थाने से जमानत मिल गई। पुलिस ने बरामद चेन और दो अंगूठियों को जांच के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की लैब भेजा है। एसीपी अमित कुमार पांडेय ने बताया कि सभी आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ा गया है। बीआईएस की रिपोर्ट में हॉलमार्किंग फर्जी पाए जाने पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत संबंधित धाराएं बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन