फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Entered hotel under the pretext of getting water; snatched the proprietor's chain and Rudraksha necklace

कानपुर: पानी लेने के बहाने होटल में घुसे तीन बदमाश, संचालक की चेन और रुद्राक्ष माला लूटी

Sun, 11 Oct 2026 10:38 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
Entered hotel under the pretext of getting water; snatched the proprietor's chain and Rudraksha necklace
थाना महाराजपुर
महाराजपुर के महौली हाईवे पर होटल में पानी खरीदने के बहाने घुसे दो बदमाशों ने संचालक के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला लूट ली। बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़े तीसरे साथी के साथ तीनों फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करीब 6.50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन


अलाऊलखेड़ा डोमनपुर निवासी भानुप्रताप सिंह महौली हाईवे पर देहाती हवेली नाम से होटल चलाते हैं। बताया कि नौ अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे तीन युवक पानी खरीदने के बहाने होटल पहुंचे। इनमें से दो युवक पानी लेने के लिए अंदर आए, जबकि तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा रहा।
विज्ञापन


आरोप है कि दोनों युवक पानी का भुगतान करने के बहाने भानुप्रताप के पास पहुंचे और अचानक उनके गले पर झपट्टा मारकर करीब 40 ग्राम सोने की चेन और सोने की रुद्राक्ष की माला छीन ली। इसके बाद तीनों बाइक से भाग निकले। पीड़ित ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed