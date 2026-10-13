कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का अंडर-15 क्रिकेट कैंप, बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने सीखीं बारीकियां

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कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 चुनिंदा खिलाड़ियों का विशेष अभ्यास कैंप मंगलवार को कानपुर साउथ मैदान पर शुरू हुआ। चयनकर्ता संजीव जख्मोला और कोच की देखरेख में खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया और मैच रणनीति व खेल की बारीकियां सीखीं।

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