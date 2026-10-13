कानपुर: डिजाइन बनाने वाली मशीन से लगा रहे हॉलमार्क, 25-30 मशीनों से हो रही फर्जी हॉलमार्किंग, ऐसे होता है खेल

कानपुर में धनतेरस के आसपास फर्जी हाॅलमार्क का खेल सामने आने से न सिर्फ ग्राहक बल्कि साफ-सुथरा कारोबार करने वाले सराफ भी हैरत में हैं। कुछ लोगों की वजह से शहर की सराफा बाजारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगने की नौबत आ गई है। प्रमुख सराफा बाजार से ही पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक शहर में फर्जी हॉलमार्क लगाने वाली करीब 25-30 मशीनें काम कर रहीं हैं।

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पुलिस के अनुसार यह मशीनों का मुख्य कार्य गहनों में ग्राहकों की पसंद की डिजाइन बनाना है लेकिन कुछ छोटे सराफ इसका प्रयोग फर्जी हॉलमार्क के लिए कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को बिरहाना रोड पर चेन बेचने आई सुमन पुलिस के हाथ चढ़ी, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। 10 फीसदी सोने की चेन पर 18 कैरेट का हॉलमार्क लगा मिला था। इसके बाद से ही सराफा कारोबार भी पुलिस के निशाने पर आ गया है।