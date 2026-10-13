कानपुर: पहले युवक ने पी डाई, फिर फंदे से लटककर दी जान, बेरोजगारी और कलह से था परेशान, नहीं मिला सुसाइड नोट

कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी शक्ति नगर में सोमवार देर रात पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस पर पति ने डाई पी। फिर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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रामादेवी के शक्ति नगर निवासी मागवेंद्र प्रताप सिंह (32) सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी रोशनी है। बड़े भाई सूरज ने बताया कि मागवेंद्र बीएससी, बीएड किए थे। इसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी थी, जिस वजह से वह तनाव में रहते थे।