कानपुर में भाजपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव के घर 50 लाख की लूट

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कानपुर के सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश मंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव के घर पर एक बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाया और हाथ-पैर बांधकर 50 लाख रुपये की लूटपाट को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्चाधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

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