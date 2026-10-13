{"_id":"6acda5bd9023a14dac05ba9d","slug":"video-kanpur-youth-in-chakeri-takes-drastic-step-driven-by-unemployment-and-domestic-strife-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में बेरोजगारी और कलह से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रामादेवी शक्ति नगर में सोमवार देर रात पारिवारिक विवाद के बाद मागवेंद्र प्रताप सिंह (32) ने पहले डाई पी और फिर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें