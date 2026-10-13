कानपुर: त्योहारों को लेकर खाकी मुस्तैद, घाटमपुर और रेउना पुलिस का पैदल मार्च, शांति समिति की बैठक भी संपन्न
Kanpur News: घाटमपुर और रेउना थाना पुलिस ने आगामी त्योहारों और शारदीय नवरात्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से कस्बों में संयुक्त रूप से पैदल मार्च किया। इस दौरान रेउना थाने में शांति समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया।
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कानपुर में आगामी पर्वों और शारदीय नवरात्र के मद्देनजर आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में घाटमपुर और रेउना थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया।
इसके साथ ही रेउना थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। रेउना थाने में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गणमान्य नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने सभी संभ्रांत लोगों से संवाद स्थापित किया और पर्वों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही।
शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दूसरी ओर, घाटमपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने सुरक्षा का कड़ा संदेश देते हुए फ्लैग मार्च निकाला। घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में पूरी तरह से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है।