कानपुर: त्योहारों को लेकर खाकी मुस्तैद, घाटमपुर और रेउना पुलिस का पैदल मार्च, शांति समिति की बैठक भी संपन्न

कानपुर में आगामी पर्वों और शारदीय नवरात्र के मद्देनजर आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में घाटमपुर और रेउना थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया।

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इसके साथ ही रेउना थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। रेउना थाने में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गणमान्य नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने सभी संभ्रांत लोगों से संवाद स्थापित किया और पर्वों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही।