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कानपुर: चंद्रिका देवी मंदिर जा रहा ऑटो गड्ढे में पलटा, मासूम समेत आधा दर्जन घायल

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:03 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:03 PM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरवामीर के डोमनपुर रोड पर मुंडन संस्कार में जा रहा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। हादसे में छह माह के मासूम बच्चे समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है। ... और पढ़ें

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