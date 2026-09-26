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कानपुर: यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के घर के बाहर मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:46 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:46 PM IST







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यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब्दुल मामूद के बाकरगंज स्थित घर के बाहर मारपीट की गई। अब्दुल ने जानबूझकर सपा विधायक और उनके उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ... और पढ़ें

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