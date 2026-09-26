फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Six members elected amidst tug-of-war, scuffles, and protests; uproar in Municipal Corporation House

कानपुर: खींचतान, हाथा-पाई और विरोध के बीच चुने गए छह सदस्य, नगर निगम सदन में हंगामा, गाली गलौज तक पहुंची नौबत

Sat, 26 Sep 2026 09:48 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 26 Sep 2026 09:48 PM IST
सार

Kanpur News: कार्यकारिणी के 6 नए सदस्यों के चुनाव को लेकर सदन बुलाया गया। हंगामे के बीच सर्वसम्मति से चयन हुआ। 

विज्ञापन
Kanpur: Six members elected amidst tug-of-war, scuffles, and protests; uproar in Municipal Corporation House
नगर निगम सदन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मंगल भवन अमंगल होने, बदहाल सड़कों, जलभराव और दूसरों वार्ड में हस्तक्षेप को लेकर शनिवार को नगर निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों के बीच लात-घूंसे चलने तक की नौबत आ गई। सदन में खस्ताहाल सड़कों, भीषण जलभराव और विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वह महज खींचतान, हाथापाई और विरोध की भेंट चढ़ गया। टेंडर घोटाले, मंगल भवन और हॉट मिक्स प्लांट समेत कई कमेटियों को भंग किए जाने पर महापौर के साथ सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने भी नगर आयुक्त से जवाब मांगा। वार्ड सीमा के मुद्दे पर तो भाजपा पार्षद ने सपा पर टोटी चोरी का आरोप लगा दिया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो दूसरे पार्षदों ने मामला शांत कराया।

विज्ञापन


महापौर प्रमिला पांडेय ने शनिवार दोपहर दो बजे नगर निगम सदन की बैठक बुलाई थी। इसमें कार्यकारिणी के छह नए सदस्यों का चयन होना था। करीब 25 मिनट देर से बैठक शुरू हुई। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने शहर में जलभराव, टूटी सड़कों और पिछले दिनों टेंडर अनियमितता पर पुलिस के नगर निगम मुख्यालय पहुंचने पर पार्षदों की छवि खराब होने का मुद्दा उठाया। कहा कि पार्षद कमीशन लेते हैं, समितियों को खत्म करने जैसे मुद्दे बीते दिनों खूब उछले इस पर पक्ष-विपक्ष चर्चा चाहता है।

विज्ञापन

Kanpur: Six members elected amidst tug-of-war, scuffles, and protests; uproar in Municipal Corporation House
नगर निगम सदन - फोटो : अमर उजाला
महापौर ने उनका समर्थन करते हुए पहले चर्चा फिर सदस्यों का चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से पूछा कि आपने समितियां किस आधार पर निरस्त की। इस पर नगर आयुक्त ने पूछा कि पहले यह बताएं कि किस समिति की बात हो रही है। नवीन पंडित ने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट, मंगल भवन की समिति कैसे खत्म हुई।

 
विज्ञापन

इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह सदन सिर्फ चुनाव को लेकर है, एजेंडे में यह मुद्दा शामिल नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, समय चाहूंगा, जल्द रिपोर्ट बनाकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पर महापौर ने कहा कि यह गलत बात है, आपने समिति भंग की है, आपको नहीं पता। लगातार पूछे जाने के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि मुझे जितना पता है, उसके अनुसार मंगल भवन की कमेटी में छह लोग थे, सीएसआर फंड से मंगल भवन बना है, अभी कई तथ्य नहीं हैं, अगली बार सदन में रिपोर्ट दे देंगे। इस पर पार्षद गोविंद शुक्ला ने कहा कि स्काउट भवन कौन चला रहा, उस पर भी कार्रवाई करें। नगर आयुक्त ने जांच कराने की बात कही। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और अंत में महापौर ने चुनाव कराने की घोषणा की।

 
विज्ञापन

इसमें सांसद,विधायक व भाजपा के अन्य पदाधिकारियों की सिफारिश पर भाजपा के पांच और सपा के एक पार्षद का सर्वसम्मति से चयन हुआ। इनमें भाजपा से आदर्श गुप्ता, सतीश यादव, जितेंद्र चौरसिया, कौशल मिश्रा, वंदना शर्मा और सपा से रजत बाजपेयी शामिल हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed