कानपुर: खींचतान, हाथा-पाई और विरोध के बीच चुने गए छह सदस्य, नगर निगम सदन में हंगामा, गाली गलौज तक पहुंची नौबत
Kanpur News: कार्यकारिणी के 6 नए सदस्यों के चुनाव को लेकर सदन बुलाया गया। हंगामे के बीच सर्वसम्मति से चयन हुआ।
विस्तार
मंगल भवन अमंगल होने, बदहाल सड़कों, जलभराव और दूसरों वार्ड में हस्तक्षेप को लेकर शनिवार को नगर निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों के बीच लात-घूंसे चलने तक की नौबत आ गई। सदन में खस्ताहाल सड़कों, भीषण जलभराव और विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वह महज खींचतान, हाथापाई और विरोध की भेंट चढ़ गया। टेंडर घोटाले, मंगल भवन और हॉट मिक्स प्लांट समेत कई कमेटियों को भंग किए जाने पर महापौर के साथ सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने भी नगर आयुक्त से जवाब मांगा। वार्ड सीमा के मुद्दे पर तो भाजपा पार्षद ने सपा पर टोटी चोरी का आरोप लगा दिया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो दूसरे पार्षदों ने मामला शांत कराया।
महापौर प्रमिला पांडेय ने शनिवार दोपहर दो बजे नगर निगम सदन की बैठक बुलाई थी। इसमें कार्यकारिणी के छह नए सदस्यों का चयन होना था। करीब 25 मिनट देर से बैठक शुरू हुई। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने शहर में जलभराव, टूटी सड़कों और पिछले दिनों टेंडर अनियमितता पर पुलिस के नगर निगम मुख्यालय पहुंचने पर पार्षदों की छवि खराब होने का मुद्दा उठाया। कहा कि पार्षद कमीशन लेते हैं, समितियों को खत्म करने जैसे मुद्दे बीते दिनों खूब उछले इस पर पक्ष-विपक्ष चर्चा चाहता है।