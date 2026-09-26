कानपुर: खींचतान, हाथा-पाई और विरोध के बीच चुने गए छह सदस्य, नगर निगम सदन में हंगामा, गाली गलौज तक पहुंची नौबत

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मंगल भवन अमंगल होने, बदहाल सड़कों, जलभराव और दूसरों वार्ड में हस्तक्षेप को लेकर शनिवार को नगर निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों के बीच लात-घूंसे चलने तक की नौबत आ गई। सदन में खस्ताहाल सड़कों, भीषण जलभराव और विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वह महज खींचतान, हाथापाई और विरोध की भेंट चढ़ गया। टेंडर घोटाले, मंगल भवन और हॉट मिक्स प्लांट समेत कई कमेटियों को भंग किए जाने पर महापौर के साथ सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने भी नगर आयुक्त से जवाब मांगा। वार्ड सीमा के मुद्दे पर तो भाजपा पार्षद ने सपा पर टोटी चोरी का आरोप लगा दिया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो दूसरे पार्षदों ने मामला शांत कराया। विज्ञापन



महापौर प्रमिला पांडेय ने शनिवार दोपहर दो बजे नगर निगम सदन की बैठक बुलाई थी। इसमें कार्यकारिणी के छह नए सदस्यों का चयन होना था। करीब 25 मिनट देर से बैठक शुरू हुई। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने शहर में जलभराव, टूटी सड़कों और पिछले दिनों टेंडर अनियमितता पर पुलिस के नगर निगम मुख्यालय पहुंचने पर पार्षदों की छवि खराब होने का मुद्दा उठाया। कहा कि पार्षद कमीशन लेते हैं, समितियों को खत्म करने जैसे मुद्दे बीते दिनों खूब उछले इस पर पक्ष-विपक्ष चर्चा चाहता है। विज्ञापन

महापौर ने उनका समर्थन करते हुए पहले चर्चा फिर सदस्यों का चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से पूछा कि आपने समितियां किस आधार पर निरस्त की। इस पर नगर आयुक्त ने पूछा कि पहले यह बताएं कि किस समिति की बात हो रही है। नवीन पंडित ने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट, मंगल भवन की समिति कैसे खत्म हुई।





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इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह सदन सिर्फ चुनाव को लेकर है, एजेंडे में यह मुद्दा शामिल नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, समय चाहूंगा, जल्द रिपोर्ट बनाकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पर महापौर ने कहा कि यह गलत बात है, आपने समिति भंग की है, आपको नहीं पता। लगातार पूछे जाने के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि मुझे जितना पता है, उसके अनुसार मंगल भवन की कमेटी में छह लोग थे, सीएसआर फंड से मंगल भवन बना है, अभी कई तथ्य नहीं हैं, अगली बार सदन में रिपोर्ट दे देंगे। इस पर पार्षद गोविंद शुक्ला ने कहा कि स्काउट भवन कौन चला रहा, उस पर भी कार्रवाई करें। नगर आयुक्त ने जांच कराने की बात कही। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और अंत में महापौर ने चुनाव कराने की घोषणा की।





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