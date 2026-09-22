{"_id":"6ab2afb75bd6f1eca70f62ef","slug":"video-kanpur-artists-performed-a-dance-dedicated-to-baba-mahakal-during-the-ganesh-utsav-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गणेश उत्सव में कलाकारों ने बाबा महाकाल का नृत्य प्रस्तुत किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: गणेश उत्सव में कलाकारों ने बाबा महाकाल का नृत्य प्रस्तुत किया

Shikha Pandey

Updated Tue, 22 Sep 2026 10:11 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 10:11 PM IST







Link Copied



गोविंद नगर मंगल मूर्ति मित्र सेवा समिति की ओर से गणेश उत्सव में बाबा महाकाल का नृत्य प्रस्तुत किया गया। उसके बाद महाआरती हुई। इस मौके पर अध्यक्ष विशु कपूर, राजन खत्री, साहिल दुग्गल, हर्ष तनेजा, नैतिक निझावान आदि मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन