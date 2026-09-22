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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Artists performed a dance dedicated to Baba Mahakal during the Ganesh Utsav

कानपुर: गणेश उत्सव में कलाकारों ने बाबा महाकाल का नृत्य प्रस्तुत किया

Tue, 22 Sep 2026 10:11 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:11 PM IST
Kanpur: Artists performed a dance dedicated to Baba Mahakal during the Ganesh Utsav
गोविंद नगर मंगल मूर्ति मित्र सेवा समिति की ओर से गणेश उत्सव में बाबा महाकाल का नृत्य प्रस्तुत किया गया। उसके बाद महाआरती हुई। इस मौके पर अध्यक्ष विशु कपूर, राजन खत्री, साहिल दुग्गल, हर्ष तनेजा, नैतिक निझावान आदि मौजूद रहे।
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