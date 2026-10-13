कानपुर: बिठूर उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई बहस

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बिठूर में हो रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के दौरान शाम को पुराना बिठूर स्थित बेसिक प्राइमरी मतदान स्थल के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में बहस हो गई।मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करने को लेकर समर्थकों में गहमागहमी हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया।

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