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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Argument breaks out between supporters of candidates in Bithoor by-election

कानपुर: बिठूर उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई बहस

Tue, 13 Oct 2026 09:34 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:34 PM IST
Kanpur: Argument breaks out between supporters of candidates in Bithoor by-election
बिठूर में हो रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के दौरान शाम को पुराना बिठूर स्थित बेसिक प्राइमरी मतदान स्थल के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में बहस हो गई।मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करने को लेकर समर्थकों में गहमागहमी हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया।
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