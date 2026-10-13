कानपुर: ई-ऑफिस पर 10 से कम मिलीं फाइलें, डीएम ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 10:23 PM IST
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ई-ऑफिस पर सरकारी फाइलों का संचालन सुस्त मिलने पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नाराजगी जताई। एक सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच कई विभागों में 10 से भी कम पत्रावलियां संचालित हुईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।
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सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मत्स्य विभाग, जल निगम, डीसी मनरेगा, डीआईओएस, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला उद्योग केंद्र समेत कई विभागों की प्रगति कमजोर मिली। डीएम ने कहा कि ई-ऑफिस पर फाइलों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें।
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अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग खुद करें और ऑपरेटरों पर निर्भर न रहें। इसके साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस संचालन में कठिनाई का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए।