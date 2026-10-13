कानपुर: ई-ऑफिस पर 10 से कम मिलीं फाइलें, डीएम ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

ई-ऑफिस पर सरकारी फाइलों का संचालन सुस्त मिलने पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नाराजगी जताई। एक सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच कई विभागों में 10 से भी कम पत्रावलियां संचालित हुईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।

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सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मत्स्य विभाग, जल निगम, डीसी मनरेगा, डीआईओएस, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला उद्योग केंद्र समेत कई विभागों की प्रगति कमजोर मिली। डीएम ने कहा कि ई-ऑफिस पर फाइलों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें।