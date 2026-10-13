कानपुर: बिठूर में 65.37 फीसदी मतदान, फर्जी मतदान की आशंका पर समर्थकों में बहस, इस बूथ पर सबसे कम वोटिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 10:23 PM IST
सार
पिछले चुनाव से 6.63 प्रतिशत वोट कम पड़े। पुरुषों के मुकाबले 7.92 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान कम किया।
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विस्तार
बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में मंगलवार को 65.37 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल 9474 मतदाताओं में से 6193 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले चुनाव में 72 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह इस बार 6.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 10 बूथों पर हुए मतदान में ब्रह्मनगर का बूथ संख्या आठ सबसे पीछे रहा जहां करीब 53 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं, फर्जी मतदान की आशंका पर समर्थकों में बहस भी हुई।
बिठूर नगर पंचायत पद के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चला। सुबह ठंडे मौसम के चलते मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। दोपहर में धूप और उमस के कारण मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाम तीन बजे के बाद मौसम कुछ ठंडा हुआ तो केंद्रों पर फिर कतारें लग गईं। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी मतदान किया। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। कम मतदान और महिला मतदाताओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी से अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। अब सभी की नजर 15 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर है, जिससे अध्यक्ष पद के मुकाबले का नतीजा सामने आएगा।
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बिठूर नगर पंचायत पद के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चला। सुबह ठंडे मौसम के चलते मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। दोपहर में धूप और उमस के कारण मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाम तीन बजे के बाद मौसम कुछ ठंडा हुआ तो केंद्रों पर फिर कतारें लग गईं। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी मतदान किया। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। कम मतदान और महिला मतदाताओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी से अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। अब सभी की नजर 15 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर है, जिससे अध्यक्ष पद के मुकाबले का नतीजा सामने आएगा।
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पुरुषों से 7.92 प्रतिशत पीछे रहीं महिलाएं
उपचुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। कुल 5044 पुरुष मतदाताओं में से 3484 ने वोट डाले। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.07 रहा। वहीं, 4430 महिला मतदाताओं में से 2709 ने मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 61.15 दर्ज किया गया। इस तरह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 7.92 अंक कम रहा।
उपचुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। कुल 5044 पुरुष मतदाताओं में से 3484 ने वोट डाले। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.07 रहा। वहीं, 4430 महिला मतदाताओं में से 2709 ने मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 61.15 दर्ज किया गया। इस तरह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 7.92 अंक कम रहा।
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फर्जी मतदान की आशंका पर समर्थकों में बहस
पुराना बिठूर स्थित बेसिक प्राइमरी मतदान स्थल पर शाम को फर्जी मतदान की आशंका को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच बहस हो गई। विधायक के बड़े भाई और प्रत्याशी राणा समरेंद्र सिंह के समर्थकों तथा विभू द्विवेदी के समर्थकों के बीच गहमागहमी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया।
पुराना बिठूर स्थित बेसिक प्राइमरी मतदान स्थल पर शाम को फर्जी मतदान की आशंका को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच बहस हो गई। विधायक के बड़े भाई और प्रत्याशी राणा समरेंद्र सिंह के समर्थकों तथा विभू द्विवेदी के समर्थकों के बीच गहमागहमी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया।