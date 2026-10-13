कानपुर: बिठूर में 65.37 फीसदी मतदान, फर्जी मतदान की आशंका पर समर्थकों में बहस, इस बूथ पर सबसे कम वोटिंग

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बिठूर नगर पंचायत पद के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चला। सुबह ठंडे मौसम के चलते मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। दोपहर में धूप और उमस के कारण मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाम तीन बजे के बाद मौसम कुछ ठंडा हुआ तो केंद्रों पर फिर कतारें लग गईं। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी मतदान किया। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। कम मतदान और महिला मतदाताओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी से अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। अब सभी की नजर 15 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर है, जिससे अध्यक्ष पद के मुकाबले का नतीजा सामने आएगा। विज्ञापन



बिठूर नगर पंचायत पद के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चला। सुबह ठंडे मौसम के चलते मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। दोपहर में धूप और उमस के कारण मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाम तीन बजे के बाद मौसम कुछ ठंडा हुआ तो केंद्रों पर फिर कतारें लग गईं। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी मतदान किया। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। कम मतदान और महिला मतदाताओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी से अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। अब सभी की नजर 15 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर है, जिससे अध्यक्ष पद के मुकाबले का नतीजा सामने आएगा।

बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में मंगलवार को 65.37 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल 9474 मतदाताओं में से 6193 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले चुनाव में 72 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह इस बार 6.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 10 बूथों पर हुए मतदान में ब्रह्मनगर का बूथ संख्या आठ सबसे पीछे रहा जहां करीब 53 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं, फर्जी मतदान की आशंका पर समर्थकों में बहस भी हुई।