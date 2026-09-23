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कानपुर: आरक्षण के समर्थन व कॉलेजियम के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस

Shikha Pandey

Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST







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अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघर्ष समिति द्वारा जुलूस निकाला गया। यहां सभी ने आरक्षण का समर्थन और कॉलेजियम का विरोध किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। ... और पढ़ें

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