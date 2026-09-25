फतेहपुर: पुलिस की गोकशी के आरोपी से मुठभेड़, बाएं पैर में गोली लगने से घायल, जिला अस्पताल रेफर, ये सामान बरामद

फतेहपुर: पुलिस की गोकशी के आरोपी से मुठभेड़, बाएं पैर में गोली लगने से घायल, जिला अस्पताल रेफर, ये सामान बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 10:23 AM IST
सार
Fatehpur News: धाता थाना क्षेत्र में शुक्रवार भोर गोकशी के वांछित आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोचकर सीएचसी धाता पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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विस्तार
फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र में गोकशी के मामले को लेकर पुलिस ने मुठभेड़ बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को दो घरों से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था।
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पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस की थाना धाता में शुक्रवार भोर गोकशी आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सीओ रवि सिंह ने बताया कि अब्बास निवासी सरवनपुर निदौरा, थाना धाता बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
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ये सामान हुआ बरामद
उसे सीएचसी, धाता से डॉक्टर ने जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर किया है। आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब्बास के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों सहित चार अभियोग पंजीकृत हैं।