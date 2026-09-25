फतेहपुर: पुलिस की गोकशी के आरोपी से मुठभेड़, बाएं पैर में गोली लगने से घायल, जिला अस्पताल रेफर, ये सामान बरामद

फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र में गोकशी के मामले को लेकर पुलिस ने मुठभेड़ बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को दो घरों से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था।

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पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस की थाना धाता में शुक्रवार भोर गोकशी आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सीओ रवि सिंह ने बताया कि अब्बास निवासी सरवनपुर निदौरा, थाना धाता बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया।