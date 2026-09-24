मानसून फिर सक्रिय: यूपी के कई शहरों में तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 25 Sep 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र ने मानसून को फिर सक्रिय कर दिया है। गुरुवार को शाम को नमी बढ़ते ही बारिश होने लगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि आने वाले दिनों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।
विज्ञापन
मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह मानसून की विदाई से ठीक पहले उसकी री-एंट्री है। बंगाल की खाड़ी में बने एक मजबूत कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती हवाओं की वजह से मानसून प्रदेश में फिर से अत्यधिक सक्रिय हो गया है।
विज्ञापन
इस मौसमी सिस्टम के कारण कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार है। उन्होंने बताया कि मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।
विज्ञापन
यह सिस्टम 25 से 27 सितंबर तक सक्रिय रहेगा जिससे शहर में झमाझम और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। 27 सितंबर के बाद जब यह सिस्टम कमजोर होगा तो मौसम पूरी तरह साफ होना शुरू हो जाएगा।
तापमान
अधिकतम- 30.6 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 24.4 डिग्री सेल्सियस
तापमान
अधिकतम- 30.6 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 24.4 डिग्री सेल्सियस