{"_id":"6acccf8df59cc9a3da0ff43d","slug":"video-kanpur-accessible-toilet-at-shivrajpur-railway-station-locked-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शिवराजपुर रेलवे स्टेशन के दिव्यांग शौचालय में तालाबंदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे अपने यात्रियों को तामम सुविधाएं देने का दावा करती है लेकिन कानपुर के शिवराजपुर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग शौचालय में तलाबंदी है। सोमवार शाम को करीब 5 बजे इस स्टेशन पर बने दिव्यांग शौचालय पर ताला लटका मिला। ऐसे में दिव्यांग यात्री जो स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ने के लिए आते है उनको काफी असुविधा होती है।

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