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कानपुर: श्री भोलेश्वर श्याम मंदिर से निकली कलश यात्रा, भजनों पर झूमे भक्त
श्री दादी जी भक्त परिवार की ओर से एच-2 ब्लॉक किदवईनगर स्थित श्री भोलेश्वर श्याम मंदिर से गुरुवार को मां झुंझुन वाली राणी दादी जी के 23वें भादव मावस उत्सव पर कलश शोभायात्रा निकाली गई। इसमें शामिल सुसज्जित रथ आकर्षण का केंद्र रहा। 151 महिलाएं लाल साड़ी पहनकर सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही थीं। गायक कुलदीप दीक्षित ने सब तेरो है दादी मां, मेरा तो कुछ भी नहीं..., आज खुला है भाग्य तेरा... और मोटी सेठानी मारो बेड़ो पार लगा दीज्यों... जैसे भजनों की प्रस्तुति दी जिस पर श्रद्धालु झूमते-नाचते रहे। आयोजक काशीनाथ तुलस्यान ने बताया कि शुक्रवार को भादव उत्सव होगा। सुबह सात बजे जात पूजा तथा शाम को कोलकाता की शिल्पी की ओर से मंगल पाठ, भजन संध्या और चुनरी उत्सव होगा। यात्रा में रोहित तुलस्यान, सुधीर, प्रदीप केडिया, अनिल अग्रवाल, मोनिका तुलस्यान, भावना, संगीता अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मोनू पांडेय, बालकृष्ण देवड़ा समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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