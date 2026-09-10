जालौन: तीन साल पूरे होने से दो दिन पहले डीएम का तबादला, बहराइच के डीएम बनाए गए

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राजेश कुमार पांडेय ने 12 सितंबर 2023 को जालौन डीएम का कार्यभार संभाला था। 12 सितंबर 2026 को उनकी तैनाती के तीन साल पूरे होने थे, लेकिन इससे ठीक दो दिन पहले 10 सितंबर को उनका तबादला कर दिया गया। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 81 किलोमीटर लंबी सूख चुकी नून नदी का पुनर्जीवन रहा। ड्रोन से सर्वे के बाद नदी की सफाई, चौड़ीकरण और जल संरक्षण का काम जनभागीदारी से कराया गया। हजारों लोगों ने श्रमदान किया। इससे 47 गांवों के 17,706 किसानों को लाभ मिला और सिंचाई क्षमता बढ़ी।जल संरक्षण के इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में राजेश कुमार पांडेय को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संरक्षण कार्यों के लिए जिले को दो करोड़ रुपये मिलने की भी जानकारी सामने आई थी। मेंथा की खेती से भूजल दोहन कम करने के लिए किसानों को कम पानी वाली फसलों, खासकर मूंग, की ओर प्रोत्साहित किया गया। रिपोर्टों में इसके बाद विभिन्न ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार का उल्लेख किया गया।