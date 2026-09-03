{"_id":"6a9958b8b777d73efb0dabd1","slug":"video-janmashtami-tomorrow-waterlogging-on-mainawati-marg-leading-to-iskcon-temple-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जन्माष्टमी कल, इस्कॉन मंदिर को जाने वाले मैनावती मार्ग पर जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी लेकिन इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने वाले मुख्य मैनावती मार्ग पर जलभराव है। बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह ने नाला भी ओवरफ्लो हो गया है और सड़क की दोनों लेन पर जलभराव है। ऐसे में इस्कॉन आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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