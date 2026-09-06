कानपुर: हिमाचल से राखी बांधने आई महिला सेंट्रल स्टेशन से हुई थी लापता, औंधे मुंह मिला था शव, हत्या का आरोप

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कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के बनियानी गांव निवासी हरिओम सिंह ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी बीनू देवी 27 अगस्त को हिमाचल से मायके लालपुर आई थीं। उन्होंने भाई रवि, बहन रन्नों समेत परिवार के सदस्यों को राखी बांधी। इसके बाद 31 अगस्त को वह हिमाचल लौटने के लिए सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं। हरिओम के अनुसार, ससुर और साले ने बताया कि स्टेशन पर बीनू ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान परिवार के लोगों से उसका विवाद हो गया। विज्ञापन



वह अपना बैग स्टेशन पर छोड़कर चली गई। इसके बाद ससुर, साला और साली घर लौट आए। उसी दिन से बीनू का मोबाइल भी बंद हो गया। काफी तलाश के बाद भी बीनू का पता नहीं चला तो वह अपने बेटे हितेश और दामाद सोमवीर के साथ शनिवार को उनकी तलाश में कानपुर पहुंचे। लालपुर से नौबस्ता थाने पहुंचने पर उन्हें सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने की बात बताई गई। पुलिस की ओर से दिखाई गई फोटो और हाथ में पति और परिजन का नाम लिखने पर पहचान कर ली। पति के अनुसार उनकी पत्नी की हत्या की गई है। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के बनियानी गांव निवासी हरिओम सिंह ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी बीनू देवी 27 अगस्त को हिमाचल से मायके लालपुर आई थीं। उन्होंने भाई रवि, बहन रन्नों समेत परिवार के सदस्यों को राखी बांधी। इसके बाद 31 अगस्त को वह हिमाचल लौटने के लिए सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं। हरिओम के अनुसार, ससुर और साले ने बताया कि स्टेशन पर बीनू ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान परिवार के लोगों से उसका विवाद हो गया।वह अपना बैग स्टेशन पर छोड़कर चली गई। इसके बाद ससुर, साला और साली घर लौट आए। उसी दिन से बीनू का मोबाइल भी बंद हो गया। काफी तलाश के बाद भी बीनू का पता नहीं चला तो वह अपने बेटे हितेश और दामाद सोमवीर के साथ शनिवार को उनकी तलाश में कानपुर पहुंचे। लालपुर से नौबस्ता थाने पहुंचने पर उन्हें सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने की बात बताई गई। पुलिस की ओर से दिखाई गई फोटो और हाथ में पति और परिजन का नाम लिखने पर पहचान कर ली। पति के अनुसार उनकी पत्नी की हत्या की गई है। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सेनपश्चिम पारा थानाक्षेत्र में चार सितंबर को तौधकपुर स्थित गेस्ट हाउस के पीछे खाली प्लॉट में औंधे मुंह मिले महिला के शव की रविवार को पति ने बीनू देवी (38) के रूप में पहचान कर ली है। पति हरिओम सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी हिमाचल स्थित मायके से राखी बांधने आई थीं। लौटते समय सेंट्रल स्टेशन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मोबाइल बंद होने के बाद उनकी काफी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चार दिन बाद सेन में अज्ञात महिला के शव मिलने के बाद पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने पत्नी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।