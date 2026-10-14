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खबर का असर: कृष्णापुरम में टूटी सड़क बनाई गई, लोगों को मिली राहत

Shikha Pandey

Updated Wed, 14 Oct 2026 07:32 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 07:32 PM IST







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अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है। कृष्णापुरम में टूटी सड़क का मुद्दा उठाया गया था। जिसके बाद सड़क को बनवा दिया गया है। ... और पढ़ें

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