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कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ के पानी से गलियों में गंदगी, बीमारियों का डेरा

Shikha Pandey

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 05:42 PM IST







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ख्योरा कटरी में बाढ़ का पानी घटने के बाद भोपालपुरवा की गलियों में कीचड़ और गंदगी है। गांव में सफाई न होने की वजह से हर दूसरे घर मे लोगों बुखार और जुकाम हैं। ग्रामीणों में गांव में सफाई न होने को लेकर नाराजगी दिखी ... और पढ़ें

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