कानपुर: गोविंदपुरी से राजस्थान के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन का विकल्प, यात्रियों के लिए राहत की खबर

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त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सूबेदारगंज-भगत की कोठी के बीच चलने वाली द्विसाप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन का गोविंदपुरी स्टेशन पर भी ठहराव होगा। एक अक्तूबर से एक दिसंबर तक ट्रेन दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे लगाएगी। गाड़ी संख्या 04193 सोमवार और बृहस्पतिवार को शाम 7:25 बजे सूबेदारगंज से रवाना होकर रात 10:20 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। पांच मिनट बाद रवाना होकर इटावा, आगरा कैंट, मथुरा, अलवर, जयपुर, मकराना और मेड़ता रोड होते हुए अगले दिन शाम 5:40 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04194 मंगलवार और शुक्रवार को रात 8:40 बजे भगत की कोठी से चलेगी। अगले दिन दोपहर तीन बजे गोविंदपुरी पहुंचकर 3:05 बजे रवाना होगी और शाम 7:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी।