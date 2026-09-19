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कानपुर: गोविंदपुरी से राजस्थान के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन का विकल्प, यात्रियों के लिए राहत की खबर

Sat, 19 Sep 2026 07:40 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 19 Sep 2026 07:40 PM IST
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Kanpur: Option of a festival special train from Govindpuri to Rajasthan
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सूबेदारगंज-भगत की कोठी के बीच चलने वाली द्विसाप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन का गोविंदपुरी स्टेशन पर भी ठहराव होगा। एक अक्तूबर से एक दिसंबर तक ट्रेन दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे लगाएगी। गाड़ी संख्या 04193 सोमवार और बृहस्पतिवार को शाम 7:25 बजे सूबेदारगंज से रवाना होकर रात 10:20 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। पांच मिनट बाद रवाना होकर इटावा, आगरा कैंट, मथुरा, अलवर, जयपुर, मकराना और मेड़ता रोड होते हुए अगले दिन शाम 5:40 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04194 मंगलवार और शुक्रवार को रात 8:40 बजे भगत की कोठी से चलेगी। अगले दिन दोपहर तीन बजे गोविंदपुरी पहुंचकर 3:05 बजे रवाना होगी और शाम 7:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। 
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