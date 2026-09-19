कानपुर: स्वाइन फ्लू का एक और डेंगू के तीन रोगी मिले, तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या

कानपुर में शनिवार को स्वाइन फ्लू का एक और डेंगू के तीन नए मरीज मिले। इसके साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 42 और डेंगू के मरीजों की संख्या 111 पहुंच गई। स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला को सर्वोदयनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए शहर के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने लोगों से जलभराव रोकने और सतर्कता बरतने की अपील की।

विज्ञापन