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फेस रिकग्निशन ने खोला 15 साल से फरार इनामी का राज, छह नाम-पते से छिपा था शातिर

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 06:00 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 06:00 PM IST







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बर्रा थाने से करीब 15 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपी को रामा देवी चौराहे के पास से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। ... और पढ़ें

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