हरदोई: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, बाइक भिड़ंत में मामा-भांजा समेत तीन की मौत

पुसेड़ा निवासी गौरव कुमार (37) खेती करते थे। उनकी बहन संध्या पिहानी कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रहती हैं। रक्षाबंधन पर संध्या अपने चार वर्षीय बेटे सूर्यांश के साथ मायके पुसेड़ा आई थीं। राखी बांधने के बाद शुक्रवार शाम करीब पांच बजे गौरव अपने भांजे सूर्यांश को बाइक से लेकर ललौली तिराहे पर लगने वाले बाजार जा रहे थे।

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