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यूपी: ‘उड़ता ताबूत बन रहे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट’, देश में हर 40 दिन में एक विमान हादसा, छह साल में 51 दुर्घटनाएं

Fri, 28 Aug 2026 10:19 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 28 Aug 2026 10:19 AM IST
सार

Kanpur Aircraft Accident Special Report: एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 2021 से अगस्त 2026 के बीच कुल 51 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। यानी औसतन हर 41 दिन में एक विमान क्रैश हुआ है। इनमें सबसे अधिक हादसे ट्रेनिंग  विमानों के साथ हुए हैं।

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Kanpur Training aircraft turning into flying coffins one plane crash every 40 days in country AAIB report
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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आसमान में उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या भले ही लगातार बढ़ रही हो, लेकिन दुर्घटनाओं का सिलसिला भी चिंता बढ़ाने वाला है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) के आंकड़े बताते हैं कि देश में वर्ष 2021 से 2026 के बीच 51 विमान दुर्घटनाएं हुईं।

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यानी इस अवधि में औसतन हर 41 दिन में एक विमान दुर्घटना दर्ज की गई। आंकड़ों की मानें, तो वर्ष 2021 में नौ, 2022 में 12, 2023 में 10, 2024 में छह, 2025 में आठ और अगस्त 2026 तक छह दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2022 में सबसे ज्यादा हृदय विदारक हादसा 18 अक्तूबर को हुआ था।

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श्रद्धालुओं को लेकर आने के दौरान हुआ था हादसा
जब बेल 407 वीटी-आरपीएन हेलिकॉप्टर केदारनाथ में श्रद्धालुओं को लेकर आने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सात लोगों की मौत हो गई थी। 26 फरवरी को तेलंगाना के नलगोंडा वीटी एफएओ प्रशिक्षण विमान क्रैश हो गया था। इसमें प्रशिक्षक पायलट की मौत हो गई थी।

उड़ता ताबूत बन रहे प्रशिक्षण विमान
एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ग्वालियर, भोपाल, मुंबई, हुबली, बारामती और विजयवाड़ा और 2022 में अलीगढ़, सुल्तानपुर, धनबाद, रायपुर और देश के अन्य हिस्सों में हादसों में प्रशिक्षण विमान सबसे अधिक क्रैश हुए हैं।

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अहमदाबाद में साल 2025 में हुए हादसे से कांप उठा था देश
12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान एआई-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो गई थी।

इस साल हो चुके हैं छह हादसे
शहर के नत्थापुरवा में हुए हादसे को मिलाकर इस साल अगस्त 2026 तक छह विमान हादसे हो चुके हैं। इससे पहले 28 जनवरी को बारामती में लियरजेट 45एक्सआर, 8 फरवरी को विजयपुरा में सेस्ना 172 और 23 फरवरी को झारखंड के चतरा में बीच क्राफ्ट किंग एयर सी 90ए विमान सहित अन्य घटनाएं हो चुकी हैं।

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