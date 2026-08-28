यूपी: ‘उड़ता ताबूत बन रहे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट’, देश में हर 40 दिन में एक विमान हादसा, छह साल में 51 दुर्घटनाएं

आसमान में उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या भले ही लगातार बढ़ रही हो, लेकिन दुर्घटनाओं का सिलसिला भी चिंता बढ़ाने वाला है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) के आंकड़े बताते हैं कि देश में वर्ष 2021 से 2026 के बीच 51 विमान दुर्घटनाएं हुईं।

विज्ञापन



यानी इस अवधि में औसतन हर 41 दिन में एक विमान दुर्घटना दर्ज की गई। आंकड़ों की मानें, तो वर्ष 2021 में नौ, 2022 में 12, 2023 में 10, 2024 में छह, 2025 में आठ और अगस्त 2026 तक छह दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2022 में सबसे ज्यादा हृदय विदारक हादसा 18 अक्तूबर को हुआ था।