कानपुर विमान हादसा: ‘विमान लहरा रहा था, पटाखे जैसी तीन आवाजें आईं’, 14 साल के अमन ने बताई आंखोंदेखी

हादसे की सूचना पर पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे को सुरक्षित रखा गया है और विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित जांच टीमों ने मौके का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शी अमन द्वारा बताए गए घटनाक्रम और उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुए हादसे के तुरंत बाद के वीडियो को भी जांच के दौरान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।