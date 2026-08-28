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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   14-Year-Old Aman Witnessed Trainee Aircraft Crash Just 50 Metres Away

कानपुर विमान हादसा: ‘विमान लहरा रहा था, पटाखे जैसी तीन आवाजें आईं’, 14 साल के अमन ने बताई आंखोंदेखी

Fri, 28 Aug 2026 08:14 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 08:14 PM IST
सार

Kanpur News: नत्थापुरवा गांव के पास गुरुवार को हुए ट्रेनी विमान हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर का चार सीटर ट्रेनी विमान उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद खेत में जा गिरा था। हादसे में प्रशिक्षक सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक पुजारी की मौत हो गई थी।

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14-Year-Old Aman Witnessed Trainee Aircraft Crash Just 50 Metres Away
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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विमान खेत में बनी बाउंड्रीवाल से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर गिरा था। हादसे के वक्त घटनास्थल से महज करीब 50 मीटर दूर 14 साल का अमन निषाद भैंस चरा रहा था। उसकी आंखों के सामने विमान का आखिरी सफर महज कुछ सेकेंड में खत्म हो गया।

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नत्थापुरवा निवासी अमन ने बताया कि वह खेत के पास भैंस चरा रहा था। इसी दौरान करीब 200 मीटर दूर आसमान में उसकी नजर विमान पर पड़ी। विमान सामान्य तरीके से उड़ता हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि हवा में लहराता हुआ नजर आ रहा था। अमन के मुताबिक उसने विमान को कुछ देर तक देखा और फिर अचानक वह तेजी से नीचे की ओर आने लगा।

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अमन ने बताया कि विमान के लहराने के दौरान उसे करीब तीन बार पटाखे छूटने जैसी आवाजें सुनाई दीं। आवाज सुनकर वह घबरा गया। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही विमान तेजी से नीचे आया और खेत में बनी बाउंड्रीवाल से टकरा गया। अमन के मुताबिक आसमान में विमान को लहराते हुए देखने से लेकर उसके जमीन से टकराने तक करीब 15 सेकेंड का ही समय लगा।

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विमान के जमीन से टकराते ही अमन बुरी तरह डर गया। उसने तत्काल गांव के बुजुर्ग सुनील को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद गांव में सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में खेत के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई।

अमन ने बताया कि उसने हादसे के तुरंत बाद अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया। वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त विमान और घटनास्थल पर जुटी भीड़ दिखाई दे रही है। अमन के मुताबिक हादसे से पहले विमान जिस तरह से आसमान में लहरा रहा था, उसे देखकर उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा जरूर हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी विमान जमीन से टकरा जाएगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था।

हादसे की सूचना पर पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे को सुरक्षित रखा गया है और विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित जांच टीमों ने मौके का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शी अमन द्वारा बताए गए घटनाक्रम और उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुए हादसे के तुरंत बाद के वीडियो को भी जांच के दौरान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





महज 14 साल की उम्र में अपनी आंखों के सामने हुए इस हादसे का गवाह बना अमन अब भी उस मंजर को याद कर सहम जाता है। उसके मुताबिक आसमान में लहराता विमान, लगातार सुनाई दीं पटाखे जैसी आवाजें और फिर कुछ ही सेकेंड में जमीन से टकराने का दृश्य उसकी आंखों के सामने है।

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