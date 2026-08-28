कानपुर: जमीन धंसने से गड्ढे में समाई युवती, छह घंटे बीतने पर भी नहीं मिली सफलता, एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के गांव में सुबह करीब 6:40 में युवती घर के आंगन में अचानक जमीन धंसने से उसी में समा गई। करीब छह घंटे बीतने को हैं, अभी तक युवती को बाहर नहीं निकाला जा सका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पीएसी, राजस्व टीम, एसीपी चकेरी, आईजीएल तथा एनएचएआई की टीम द्वारा जेसीबी सहित अन्य व्यवस्थाएं करवाई गईं है।

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घटना सुबह करीब 6:40 में हुई। इसके बाद 6:55 में पीआरवी 112 पहुंची करीब 7:15 में स्थानीय पुलिस और 8:15 में फायर ब्रिगेड, 8:40 में एनडीआरएफ टीम फिर करीब 9:25 से रेस्क्यू शुरू हुआ, जो अभी लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार में चार बहनों रुचि, रूपा, अनूपा तथा एक भाई भास्कर में यशी सबसे छोटी थी। विनोद मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते है।