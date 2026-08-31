{"_id":"6a958f04c257869caf04bb10","slug":"video-drainage-system-collapses-in-prempur-water-accumulates-up-to-one-foot-deep-on-the-village-settlements-road-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: प्रेमपुर में जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त, गांव की बस्ती की सड़क पर भरा 1 फीट तक पानी, आवागमन में मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: प्रेमपुर में जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त, गांव की बस्ती की सड़क पर भरा 1 फीट तक पानी, आवागमन में मुश्किल

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 07:56 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 07:56 PM IST







Link Copied



कल्याणपुर ब्लॉक के प्रेमपुर गांव में बरसाती पानी की निकासी धड़ाम है। नाले और नालियां साफ न होने की वजह से यहां की बस्ती में मुख्य सड़क पर करीब एक फीट तक बरसाती पानी भरा है। ग्रामीणों को इस सड़क से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन