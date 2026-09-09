फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Vineet Minocha Murder Case Shalu dancing on song Tum To Dhokhebaaz Ho while her father in law murdered at home

विनीत मिनोचा हत्याकांड: ‘तुम तो धोखेबाज हो', गाने पर थिरक रही थी शालू, घर पर हो रही थी ससुर की हत्या, उठे सवाल

Wed, 09 Sep 2026 04:21 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 04:21 PM IST
सार

Kanpur News: रतन ऑर्बिट के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के समय उनकी बहु शालू का लाउंज में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शालू 'तुम तो धोखेबाज हो' गाने पर डांस कर रही है, पुलिस अब वीडियो और हत्या के समय के कनेक्शन की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Vineet Minocha Murder Case Shalu dancing on song Tum To Dhokhebaaz Ho while her father in law murdered at home
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुए बहुचर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस सनसनीखेज वारदात के वक्त का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कारोबारी की संदिग्ध बहु शालू एक लाउंज में किटी पार्टी के दौरान बेफिक्र होकर डांस करती नजर आ रही है।

विज्ञापन

हालांकि, अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल हो रहे वीडियो में शालू ‘तुम तो धोखेबाज हो...' गाने की धुन पर जमकर थिरकती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ठीक उसी समय का है जब घर पर दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था।

विज्ञापन





लाउंज में चल रही थी किटी पार्टी
शालू उस वक्त अपने पति के साथ तिलक नगर स्थित एक नामचीन लाउंज में किटी पार्टी में शामिल होने गई हुई थी। लाउंज का एक और वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी शालू के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हत्या की क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन से इस पार्टी के समय का मिलान कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed