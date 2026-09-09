विनीत मिनोचा हत्याकांड: ‘तुम तो धोखेबाज हो', गाने पर थिरक रही थी शालू, घर पर हो रही थी ससुर की हत्या, उठे सवाल

कानपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुए बहुचर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस सनसनीखेज वारदात के वक्त का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कारोबारी की संदिग्ध बहु शालू एक लाउंज में किटी पार्टी के दौरान बेफिक्र होकर डांस करती नजर आ रही है।

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हालांकि, अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल हो रहे वीडियो में शालू ‘तुम तो धोखेबाज हो...' गाने की धुन पर जमकर थिरकती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ठीक उसी समय का है जब घर पर दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था।