विनीत मिनोचा हत्याकांड: ‘तुम तो धोखेबाज हो', गाने पर थिरक रही थी शालू, घर पर हो रही थी ससुर की हत्या, उठे सवाल
Kanpur News: रतन ऑर्बिट के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के समय उनकी बहु शालू का लाउंज में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शालू 'तुम तो धोखेबाज हो' गाने पर डांस कर रही है, पुलिस अब वीडियो और हत्या के समय के कनेक्शन की जांच कर रही है।
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कानपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुए बहुचर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस सनसनीखेज वारदात के वक्त का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कारोबारी की संदिग्ध बहु शालू एक लाउंज में किटी पार्टी के दौरान बेफिक्र होकर डांस करती नजर आ रही है।
हालांकि, अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल हो रहे वीडियो में शालू ‘तुम तो धोखेबाज हो...' गाने की धुन पर जमकर थिरकती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ठीक उसी समय का है जब घर पर दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था।
लाउंज में चल रही थी किटी पार्टी
शालू उस वक्त अपने पति के साथ तिलक नगर स्थित एक नामचीन लाउंज में किटी पार्टी में शामिल होने गई हुई थी। लाउंज का एक और वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी शालू के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हत्या की क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन से इस पार्टी के समय का मिलान कर रही है।