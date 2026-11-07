कानपुर में महाराजपुर हाईवे किनारे मिले युवती के शव की हुई शिनाख्त

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महाराजपुर के महोली कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास शुक्रवार सुबह मिले युवती के शव की शिनाख्त उन्नाव निवासी और बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट मंतशा कुमारी (26) के रूप में हुई है। चकेरी के लाल बंगला से शॉपिंग के दौरान गायब हुई मंतशा की हत्या का शक उसके जिम में आने वाले एक युवक पर जताया जा रहा है।

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