यूपी: घाटमपुर उप डाकघर घोटाला, 12 और लोगों की कमाई डूबी, किसी के खाते से निकले छह लाख...किसी की FD निकली फर्जी

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये का घोटाले पता चलने के बाद अब खाता चेक कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें नए मामले भी सामने आ रहे हैं। किसी की एफडी की पूरी रकम डूब गई तो किसी के खाते से 56 हजार तो किसी के छह लाख रुपये निकल गए। इस तरह घोटाले का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं, जिसका खाता सही निकल रहा वह खुशी-खुशी घर जा रहा है। इसी तरह, शुक्रवार को 50-60 लोग खाता चेक कराने पहुंचे। इसमें करीब 12 खाता धारकों को पता चला कि उनकी जमा पूंजी लुट चुकी है। उनकी पासबुक विभाग ने फर्जी बता दी। वहीं, कई खाता धारक ऐसे भी निकले जिनका खाता तो सही है, लेकिन रकम निकल चुकी है।

विज्ञापन



भदरस के बलराम यादव ने बताया कि उन्होंने और उनके भाई राजेश ने दूध बेचकर 75-75 हजार रुपये की एफडी कराई थी। कैश भी काउंटर में जमा किया था। अब कहा जा रहा है कि दोनों एफडी फर्जी हैं। इसी तरह, राम सजीवन ने बताया कि खाता चेक कराया तो सही निकला है लेकिन करीब 56 हजार रुपये निकाले जा चुके हैं। कस्बे के रितेश ने बताया कि उनके व मां के खाते से छह लाख रुपये निकल गए हैं। उनके पिता बद्री प्रसाद ने 25 लाख की एफडी कराई थी। अब उसको फर्जी बताया जा रहा है। भदरस के ही महेश पाल, ओम प्रकाश समेत कई खाता धारकों ने भी जांच कराई।