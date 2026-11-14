{"_id":"6af7e65d58aa8aa61505ffd3","slug":"video-ghatampur-post-office-scam-in-kanpur-fraud-persisted-for-25-years-with-the-help-of-an-external-agent-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में घाटमपुर डाकघर घोटाला, बाहरी एजेंट के सहारे 25 साल चलता रहा खेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर घोटाले में शुक्रवार को खाता चेक कराने पहुंचे 50-60 लोगों में से 12 और ग्राहकों की जमा पूंजी डूबने का खुलासा हुआ है, जिसमें किसी के छह लाख रुपये गायब हैं तो किसी की 25 लाख की एफडी फर्जी निकली है। मामले में विधायक सरोज कुरील ने मौके पर पहुंचकर डीएम से शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने सोमवार को पांच पीड़ितों को तलब किया है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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