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शुक्लागंज: उंगली में सांप के डसते ही बेहोश हुई महिला, पति ने कोबरा को डिब्बे में किया कैद अस्पताल में बची जान

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:37 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:37 AM IST







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शुक्लागंज के श्रीनगर मोहल्ला में रसोई में काम कर रही एक महिला को कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। सूझबूझ दिखाते हुए पति ने सांप को डिब्बे में बंद किया और पत्नी के साथ पीएचसी पहुंचा, जहां समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच गई। ... और पढ़ें

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