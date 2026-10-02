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झांसी में नदी में पांच लोगों के डूबकर मरने से पहले का वीडियो आया सामने

विकास कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 10:47 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 10:47 PM IST







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उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा गांव के पास सुखनई नदी में हुए उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा एक झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। ... और पढ़ें

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