Train News: त्योहार पर चलेगी हजरत निजामुद्दीन-झांसी अनारक्षित मेमू स्पेशल, दिवाली पर यात्रियों को मिलेगी राहत

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अनारक्षित मेमू स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या (04412) हजरत निजामुद्दीन से झांसी के लिए पांच से सात नवंबर तक संचालित होगी। वहीं, गाड़ी संख्या (04411) झांसी से हजरत निजामुद्दीन के लिए छह से आठ नवंबर तक चलेगी। दोनों दिशाओं में यह गाड़ी कुल तीन-तीन फेरों के लिए संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि झांसी-हजरत निजामुद्दीन मेमू सुबह छह बजे झांसी से चलेगी और शाम 5:20 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। मार्ग में दतिया, सोनागिर, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, जाजऊ, आगरा कैंट, राजा की मंडी, फराह, मथुरा जंक्शन, छाता, कोसीकलां, होडल, पलवल और फरीदाबाद स्टेशनों पर ठहराव लेकर चलेगी। वहीं हजरत निजामुद्दीन-झांसी मेमू स्पेशल हजरत निजामुद्दीन से शाम 7:25 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 5:30 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी।

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दिवाली और त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को उत्तर रेलवे ने राहत दी है। झांसी-हजरत निजामुद्दीन के बीच पांच नवंबर से तीन-तीन फेरे में अनारक्षित मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 16 कोच की स्पेशल गाड़ी चलने से झांसीवासियों को सीधा लाभ मिलेगा।