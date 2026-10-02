नदी में डूबने से पांच की मौत: सामने आया हादसे से पहले का वीडियो, ऐसे हुआ था झांसी में ये दर्दनाक हादसा

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि यह वही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब देवरी सिंहपुरा में अनूप तिवारी के ताऊ के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद परिवार के कुछ सदस्य सुखनई नदी पर चैक डैम के पास तिलांजलि देने और स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक एक सदस्य का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में एक-एक कर पांचों लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए।