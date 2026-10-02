नदी में डूबने से पांच की मौत: सामने आया हादसे से पहले का वीडियो, ऐसे हुआ था झांसी में ये दर्दनाक हादसा
इस वीडियो में हादसे का शिकार हुए लोग नदी के पानी में पूरी बेफिक्र, हंसते-खेलते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी लोग नदी के पानी में आनंद ले रहे हैं और किसी को भी इस बात का जरा भी अभास नहीं था कि कुछ ही पलों में यह हंसी-खुशी मातम में बदल जाएगी।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा गांव के पास सुखनई नदी में हुए उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा एक झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई थी।
बेफिक्र हंस खेल रहा था परिवार
सामने आए इस वीडियो में हादसे का शिकार हुए लोग नदी के पानी में पूरी बेफिक्र, हंसते-खेलते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी लोग नदी के पानी में आनंद ले रहे हैं और किसी को भी इस बात का जरा भी अभास नहीं था कि कुछ ही पलों में यह हंसी-खुशी मातम में बदल जाएगी।
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि यह वही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब देवरी सिंहपुरा में अनूप तिवारी के ताऊ के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद परिवार के कुछ सदस्य सुखनई नदी पर चैक डैम के पास तिलांजलि देने और स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक एक सदस्य का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में एक-एक कर पांचों लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए।
चट्टानें होने के कारण संभल नहीं पाए
चैक डैम के पास पानी के भीतर चट्टानें होने के कारण वे संभल नहीं पाए और दर्दनाक तरीके से डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से भले ही शवों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था।
वीडियो ने किया आंखें नम
अब हादसे से ठीक पहले का यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके की आंखें एक बार फिर नम हो गई हैं। यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि पल भर में जिंदगी कितनी बदल सकती है। परिवार के उन हंसते-मुस्कुराते चेहरों को इस तरह वीडियो में देखना हर किसी के दिल को झकझोर रहा है।
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