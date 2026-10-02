फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Video showing five people before they drowned in river in Jhansi

नदी में डूबने से पांच की मौत: सामने आया हादसे से पहले का वीडियो, ऐसे हुआ था झांसी में ये दर्दनाक हादसा

Fri, 02 Oct 2026 11:02 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी Published by: विकास कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 11:02 PM IST
सार

इस वीडियो में हादसे का शिकार हुए लोग नदी के पानी में पूरी बेफिक्र, हंसते-खेलते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी लोग नदी के पानी में आनंद ले रहे हैं और किसी को भी इस बात का जरा भी अभास नहीं था कि कुछ ही पलों में यह हंसी-खुशी मातम में बदल जाएगी।

विज्ञापन
Video showing five people before they drowned in river in Jhansi
नदी में डूबे पांच लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा गांव के पास सुखनई नदी में हुए उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा एक झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई थी।

विज्ञापन


बेफिक्र हंस खेल रहा था परिवार
सामने आए इस वीडियो में हादसे का शिकार हुए लोग नदी के पानी में पूरी बेफिक्र, हंसते-खेलते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी लोग नदी के पानी में आनंद ले रहे हैं और किसी को भी इस बात का जरा भी अभास नहीं था कि कुछ ही पलों में यह हंसी-खुशी मातम में बदल जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या था पूरा मामला?
बता दें कि यह वही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब देवरी सिंहपुरा में अनूप तिवारी के ताऊ के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद परिवार के कुछ सदस्य सुखनई नदी पर चैक डैम के पास तिलांजलि देने और स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक एक सदस्य का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में एक-एक कर पांचों लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए।   

विज्ञापन

चट्टानें होने के कारण संभल नहीं पाए
चैक डैम के पास पानी के भीतर चट्टानें होने के कारण वे संभल नहीं पाए और दर्दनाक तरीके से डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से भले ही शवों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था।   

वीडियो ने किया आंखें नम
अब हादसे से ठीक पहले का यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके की आंखें एक बार फिर नम हो गई हैं। यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि पल भर में जिंदगी कितनी बदल सकती है। परिवार के उन हंसते-मुस्कुराते चेहरों को इस तरह वीडियो में देखना हर किसी के दिल को झकझोर रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed