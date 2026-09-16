{"_id":"6aaaa7d72104eec220068c5f","slug":"video-granddaughter-along-with-her-lover-murdered-her-grandfather-sp-arvind-kumar-shares-details-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाबालिग नातिन ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी नाना का हत्या, जानकारी देते एसपी अरविंद कुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना चिरगांव के छिरौना गांव में एक सनसनीखेज मामले में 16 साल की नातिन ने प्रेमी के साथ मिलकर नाना रामदीन कुशवाहा (76) की हत्या करके शव घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन कुएं से लाश बरामद होने पर सिर में चोट के निशान मिले लेकिन, परिजनों ने हादसा मानकर बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। मंगलवार को शुद्धता से पहले घर की सफाई के दौरान नातिन एवं रामदीन का खून से सना कपड़ा मिला। इसके सहारे कत्ल का राज खुल गया। पुलिस ने नातिन और उसके प्रेमी विशाल कुशवाहा (20) को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी की निशानदेही पर उसका भी खून से सना कपड़ा बरामद हुआ है। छिरौना गांव निवासी रामदीन खेती-किसानी करते थे। उनकी छह बेटियां-केशकली, शिव कुमारी, अनीता, संगीता, रानी और साधना में मंझली बेटी अनीता की करीब 10 साल पहले मौत हो चुकी। अनीता की दोनों पुत्रियों के लालन-पालन के लिए रामदीन उनको ननिहाल ले आए। करीब छह साल से किशारी ननिहाल में रहते हुए 10वीं में पढ़ती थी। परिजनों के मुताबिक 12 सितंबर को रामदीन की पत्नी उर्मिला खेत गई थी। घर में सिर्फ रामदीन और उनकी नातिन थे। रामदीन भी कुछ देर के लिए बाहर चले गए, तभी मौका देखकर पड़ोस में रहने वाला विशाल कुशवाहा घर में घुस आया। दोनों एक कमरे में थे तभी रामदीन लौट आए। दोनों को एक साथ देख विशाल को फटकारने लगे। आरोप है कि उसी दौरान विशाल ने किशोरी की मदद से रामदीन का गला घोंट दिया। किशोरी ने पास में रखे लोहे के चकले से वार करके रामदीन को ढेर कर दिया। दोनों ने मिलकर उसका शव भी घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। घर वालों के साथ रामदीन को तलाशते रहे दोनों रामदीन का शव कुएं में फेंकने के बाद विशाल अपने घर चला गया। शाम करीब 6 बजे उर्मिला के घर लौटने पर रामदीन नहीं दिखा। परिजन उसको तलाश करने लगे। किशोरी के साथ विशाल भी तलाशने लगा। परिवार वालों के साथ तलाशने हुए दोनों गांव के बाहर तक गए। दूसरे दिन 13 सितंबर की सुबह घर के पीछे कुएं में रामदीन का शव उतराता मिला। परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकाला। माथे पर चोट का निशान मिलने पर भी उन लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। रामदीन शराब पीने का आदी था। परिजनों को लगा कि शराब के नशे में पांव फिसलने से कुएं में गिऐ। खून से सने कपड़ों ने खोला हत्या का राज रामदीन का शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंगलवार को शुद्धता की रस्म थी। महिलाएं घर की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान नातिन के कमरे में उसके एवं रामदीन के खून से सने कपड़े मिले। इन कपड़ों को देख परिजनों को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर नातिन ने सच्चाई उगल दी। इसके बाद तुरंत परिजनों ने चिरगांव थाने पहुंचकर घटना के बारे में बताया। पुलिस भी सक्रिय हो गई। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके गांव में दबिश देकर आरोपी विशाल को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर उसके घर से भी उसके खून से सने कपड़े बरामद हुए। यह बोले एसपी (आरए) शुरुआत में परिजनों ने घटना को दुर्घटना मानते हुए रामदीन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। मंगलवार को खून से सने कपड़े मिलने के बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मामला पंजीकृत करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार करते हुए घटना का खुलासा किया है। डा.अरविंद कुमार, एसपी (आरए)

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