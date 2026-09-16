Jhansi: खून से सने कपड़ों ने खोला अंधे कत्ल का राज, नातिन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी नाना की हत्या

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छिरोना निवासी रामदीन के कोई पुत्र नहीं था। वह अपनी नातिन को अपने पास रखकर पढ़ाते थे। नातिन हाईस्कूल की छात्रा है। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर की शाम करीब पांच बजे रामदीन घर से लापता हो गए। अगले दिन 13 सितंबर की सुबह उनका शव घर के पीछे बने छोटे कुएं में मिला। परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकाला और तत्काल अंतिम संस्कार कर दिया था।15 सितंबर को घर की सफाई के दौरान रामदीन और उसकी नातिन के खून से सने कपड़े मिले। इस पर परिजनों ने सख्ती के साथ उससे पूछताछ की। नातिन ने बताया कि नाना रामदीन ने उसे युवक के साथ देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर नाना की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।