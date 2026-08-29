एक लाख की कुश्ती में सुरजीत ने सुमित को चित किया, VIDEO

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अखाड़े में पहलवानों की जोर-आजमाइश और दांव-पेच देखने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े। बारीगांव (हनुमान नगर बाजार) स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर में हुए विराट कुश्ती दंगल में हरियाणा के सुरजीत पहलवान ने एक लाख रुपये की सबसे बड़ी इनामी कुश्ती में वाराणसी के सुमित पहलवान को पटखनी देकर जीत का परचम लहराया। मुकाबले के दौरान दर्शकों ने तालियों और जयकारों से पहलवानों का उत्साह बढ़ाया।

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